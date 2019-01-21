Kar Yağışı Kazaya Neden Oldu: 2 Yaralı
42 dakika önce
Başkent'te Kuzey Ankara çevre yolunda başlayan kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi.
Başkent'te Kuzey Ankara
çevre yolunda başlayan kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi. Kazalarda 2 sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kuzey Ankara çevre yolu Ufuktepe- Bağlum
girişinde 06 FP 3314 plakalı Sabit Özdemir yönetimindeki panelvan araç, virajda hızını alamayarak beton bariyerlere çarptı. Kaza 112 acil sağlık ekipleri ve polise haber verildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri ilk yardım müdahalesi yaptığı sırada 06 KPM 87 plakalı Sedat Uzunkök idaresindeki beyaz renkli bir diğer panelvan araç da kaza yerinde duran araca çarptı. Yaşanan kaza nedeniyle bir süre trafik akışı durdu. Her iki sürücünün hafif yaralandığı kaza sonrasında trafik polis ekipleri trafiği yönlendirmeye çalıştı. Kaza yapan araçları inceleyen polis ekipleri daha sonra çekiciyi çağırarak araçları olay yerinden götürdü.
Olay yerine gelen Sabit Özdemir'in yeğeni Metin Özdemir ise "Polislerin anlattığı kadarıyla; amcam bariyerlere vurmuş sonra 112 görevlilerini çağırmışlar, müdahale esnasında da arkadan gelen başka bir araç çarpmış"dedi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:07 Kaynak: İHA
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