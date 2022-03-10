Kar yağışı kazaya neden oldu, tır refüje çarptı - Son Dakika
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Kar yağışı kazaya neden oldu, tır refüje çarptı

10.03.2022 21:50
Kar yağışı kazaya neden oldu, tır refüje çarptı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır refüje çarparak durabildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır refüje çarparak durabildi. Kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi, Salihli Denizli Karayolu üzerinde saat 18.45 sıralarında A.V. (43) idaresindeki 45 AEC 256 plakalı tır ile ilerlerken havanın kar yağışlı olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak durabildi. Kazada hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü A.V. olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - MANİSA

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Alaşehir, Denizli, Manisa, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kar yağışı kazaya neden oldu, tır refüje çarptı - Son Dakika


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