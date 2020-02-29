Kar yağışı kazaya sebep oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kar yağışı kazaya sebep oldu - Son Dakika

Kar yağışı kazaya sebep oldu

6 saat önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, sis ve tipi sürücülere zor anlar yaşatırken, yaşanan zincirleme kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kar yağışı kazaya sebep oldu, System.String[]

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, sis ve tipi sürücülere zor anlar yaşatırken, yaşanan zincirleme kaza maddi hasarla atlatıldı.


Domaniç- İnegöl arası karayolunda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını gerçekleştirirken trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Ayrıca, yoğun kar yağışının olduğu Domaniç dağ yolunda 3 araç birbirine girdi. Kazada, ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza, maddi hasarla sonuçlandı. - KÜTAHYA

Kütahya, Domaniç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:20 Kaynak: İHA
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