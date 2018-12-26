Kar Yağışı Kent Genelinde Etkili Oluyor (2)

İstanbul'da kent genelinde etkisini sürdürüyor.

İstanbul'da kent genelinde etkisini sürdürüyor.



İstanbul'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle sabah erken saatlerde Anadolu yakasında başlayan kar yağışı, kentin tamamına yakınında etkili olmaya başladı.



Anadolu yakasında özellikle Üsküdar, Ümraniye, Beykoz, Maltepe ve Kartal, Avrupa yakasında da Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa, Eyüp ve Bahçelievler başta olmak üzere birçok ilçede kar yağışı etkili oluyor.

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