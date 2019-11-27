Kar yağışı kenti beyaza bürüdü

Kar yağışı sonrası vatandaşlar araçlarını, esnaf da iş yerlerinin önünü temizledi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Yüksek kesimlerde gün içinde etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde Erzurum kent merkezini beyaza bürüdü.

Erzurum ve Kars 'ta kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

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Bir ilçe kara teslim! Kısa sürede her yer bembeyaz oldu