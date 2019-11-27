Kar yağışı kenti beyaza bürüdü
6 saat önce
Erzurum ve Kars'ta kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:12 Kaynak: AA
Erzurum ve Kars'ta kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Yüksek kesimlerde gün içinde etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde Erzurum kent merkezini beyaza bürüdü.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.
Kar yağışı sonrası vatandaşlar araçlarını, esnaf da iş yerlerinin önünü temizledi.
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