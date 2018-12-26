Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı, Kınak ve Bergama'da Etkili Oldu

Kar Yağışı, Kınak ve Bergama'da Etkili Oldu

46 dakika önce

İZMİR'in Bergama ve Kınık ilçelerinde, etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar Yağışı, Kınak ve Bergama'da Etkili Oldu, System.String[]
İZMİR'in Bergama ve Kınık ilçelerinde, etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kırsal mahallelere ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, dün kar yağışının yüksek kesimlerde başlamasıyla Kaymakamlık, kırsal mahallelerden taşımalı sistemle ilçeye gelen ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencileri izinli sayıp, mahallelerine gönderdi. Kınık ilçesinde ise taşımalı olarak ilçe merkezinde eğitim gören 4 öğrenciyi taşıyan servis aracı, kırsal Kodukburnu Mahallesi'ne giderken yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Öğrenciler, komşu mahalle olan Mustaklar Mahallesi'nde bulunan akrabalarına teslim edildi. Kınık Belediyesi ekiplerinin yolu açmasıyla öğrenciler evlerine dönebildi.

Kırsal Örtülü, Kodukburnu, Yaylaköy, Karadere, Arpadere Kalemköy, Çanköy, Arpaseki mahallelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, yolların ulaşıma kapanmaması için Kınık Belediyesi ekipleri 3 iş makinesi ve 2 tuzlama aracı ile çalışmalarını sürdürüyor.

- Kınık

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:44 Kaynak: DHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kınık, Bergama, Güncel
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