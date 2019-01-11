Kar Yağışı Kızılırmak'a Yaradı

Yıllar (Ocak ayı) Ortalama Debi m3/s 2014 8 m3/s 2015 29,2 m3/s 2016 17,6 m3/s 2017 9,67 m3/s 2018 9,85 m3/s 2019 31,4 m3/s

SERHAT ZAFER - Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğan ve Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ta, kar yağışının etkisiyle ocak ayları itibariyle son 6 yılın en yüksek su seviyesine ulaşıldı.Yaz kuraklığı döneminde Sivas bölümü dere görünümünü andıran ve kimi yerlerde bir kıyısından diğer kıyısına yürüyerek geçebilmenin mümkün olduğu Kızılırmak'ta, son dönemdeki kar yağışının etkisiyle su seviyesi arttı.Irmağın debisinin son kar ve sağanak yağışların etkisiyle daha da yükselmesi bekleniyor.Yetkililer, DSİ'nin yaptığı çalışmalar sayesinde ırmakta şu an için taşkın tehlikesinin olmadığını bildirdi.Bahar aylarında en yüksek su seviyesinin ölçüldüğü Kızılırmak'ta bu yıl yoğun kar yağışı nedeniyle ocak ayları itibariyle son 6 yılın en yüksek su seviyesi ölçüldü.AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Devlet Su İşleri (DSİ) 19. Bölge Müdürlüğü ekiplerince Kızılırmak'ın Sivas girişi Dikmencik mevkisinde ocak ayında yapılan ölçümlerde ırmağın ortalama debisi saniyede 31,4 metreküp olarak belirlendi. Bu mevkide geçen yıl aynı tarihte debi 9,85 metreküp/saniye olarak ölçülmüştü.Son 6 yılın en yüksek debisine ulaştıKızılırmak'ta son 6 yılda ocak aylarında yapılan ölçümler şöyle:- KızılırmakSivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğan Kızılırmak, bin 355 kilometreyle Türkiye'nin en uzun nehri.Özellikle ilkbahar mevsiminde yağışlar ve kar sularının etkisiyle taşma noktasına gelen, çok geniş bir yatağa ve düzensiz bir rejime sahip olan Kızılırmak üzerinde İmranlı, Sarıoğlan, Yamula, Kesikköprü, Hirfanlı, Kapulukaya, Altınkaya, Derbent ve Obruk barajları bulunuyor.