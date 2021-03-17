Kar yağışı Konya Antalya karayolunda etkili oldu - Son Dakika

Kar yağışı Konya Antalya karayolunda etkili oldu

17.03.2021 12:50
Kar yağışı Konya Antalya karayolunda etkili oldu, System.String[]

Konya'nın Seydişehir ilçesinde etkili olan kar yağışı ile kar kalınlığı ilçe merkezinde 10 santimetreyi bulurken yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde etkili olan kar yağışı ile kar kalınlığı ilçe merkezinde 10 santimetreyi bulurken yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı. Yoğun tipinin yaşandığı Konya- Antalya Karayolunda ise ulaşımda aksamalar yaşandı.

Gece saatlerinde itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı ilçe merkezinin yanı sıra Konya-Antalya Karayolunda da trafiği olumsuz yönde etkiledi. Gece boyunca karayolları ekipleri yolu açık tutabilmek için sürekli küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürürken, 1825 rakımlı Alacabel mevkisindeki yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle Seydişehir çıkışı Marangozlar Kavşağında bölge trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamada gece saatlerinden itibaren uzun süre çekici türü araçların geçişine izin verilmedi. Kara yolu güzergahında hava şartlarının iyileşmesiyle öğle saatlerine doğru tüm araçların geçişine izin verildi.

Antalya'ya sebze götürdüğünü söyleyen tır sürücüsü Hüseyin Üzümcü, "Gece 2'den bu yana bekliyoruz. Yol kapalı, Mart karından dolayı buradayız bekliyoruz" dedi. - KONYA

Kar yağışı Konya Antalya karayolunda etkili oldu
Kar yağışı Konya Antalya karayolunda etkili oldu
Kar yağışı Konya Antalya karayolunda etkili oldu
Kar yağışı Konya Antalya karayolunda etkili oldu

Seydişehir, Antalya, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar yağışı Konya Antalya karayolunda etkili oldu - Son Dakika


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