Kar Yağışı Küçükbaş Hayvancılığı Olumsuz Etkiledi

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi köylerinde kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetreye ulaşırken hayvancılık yapan köylüler zor anlar yaşıyor.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi köylerinde kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetreye ulaşırken hayvancılık yapan köylüler zor anlar yaşıyor.



Kütahya'yı etkisi altına alan kar yağışı ve dondurucu soğuklar, bazı ilçelerinde etkili olurken, bundan hayvancılık yapan üreticiler olumsuz etkileniyor.



Vatandaşların bile yürümekte zorluk çektiği köylerde Özel İdare Müdürlüğü iş makinaları ve traktörler ile yollar açıldı.



Kar yağışının etkili olmasıyla birlikte hayvanlarını otlatmaya götüremediklerini belirten hayvancılık yapan 58 yaşındaki Mehmet Öz, "Kar sebebi ile hayvanlarımızı dağa götüremiyoruz. Evde kendimiz saman yem veriyoruz. Ancak dağdaki kadar etkili olmuyor. Hayvanlarımız dağda otladığı zaman daha iyi gelişiyor ve kilo kaybı yaşamıyorlar. Kış şartları bizi zorluyor. Kar az iken yine dağa götürüyordum. Çalı yaprağı yada kar altında bulunan otları yiyerek besleniyorlardı. Şimdi çizme ile biz zor yürüyoruz. Dağa kadar traktör ile yol açmaya çalıştım. Ama dağın içi çok karlı. Yürümekte bile zorluk çekiyoruz. Yaklaşık yarım metre olan kar kalkana kadar ahır etrafında hayvanlarımızı yazdan biriktirdiğimiz otlarla beslemeye devam edeceğiz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İstanbul'da Vatandaşların Üzerine İş Yeri Tabelası Düştü

Katarlı Firmalar, Türk İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 13 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Kar ve Tipide Mahsur Kalan 300 Kişi Kurtarıldı (3)