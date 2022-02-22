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Kar yağışı kuraklığın pençesindeki gölete can suyu oldu - Son Dakika

Kar yağışı kuraklığın pençesindeki gölete can suyu oldu

22.02.2022 11:14

Kar yağışı kuraklığın pençesindeki gölete can suyu oldu Musaözü Göleti'ndeki su artışı umutlandırdı Tarımsal sulamada kullanılan gölete kar bereketi değdi Ziyaretçi Yasin Can Günhan: "Buzların da erimesiyle daha güzel bir seviyeye ulaştı" Eskişehir'de yaz aylarında kuraklık tehlikesiyle...

Kar yağışı kuraklığın pençesindeki gölete can suyu oldu

Musaözü Göleti'ndeki su artışı umutlandırdı

Tarımsal sulamada kullanılan gölete kar bereketi değdi

Ziyaretçi Yasin Can Günhan:

"Buzların da erimesiyle daha güzel bir seviyeye ulaştı"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaz aylarında kuraklık tehlikesiyle gündeme gelen Musaözü Göleti'nin su seviyesi, yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle artması dron ile görüntülendi.

Eskişehir kent merkezine 22 kilometre uzaklıkta yer alan Musaözü Göleti, geçtiğimiz yıl yağışların az olması ve sıcak havanın etkisiyle birlikte kuraklık tehlikesi altındaydı. Çevresinde bulunan Musaözü ve Kızılinler mahallelerindeki tarımsal sulama ihtiyacını gidermek amacıyla kullanılan gölet, kurak görünümüyle çiftçileri tedirgin ediyordu. Kış aylarında etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle birlikte göletin su seviyesi ciddi oranda arttı. Büyük bir bölümü suyla kaplanan Musaözü Göleti dron ile havadan görüntülendi. Farklı kuş ve balık türlerine ev sahipliği yapan gölet, su seviyesindeki artışla doğaseverleri de umutlandırdı. Öte yandan göletin bazı alanlarında buz tabakasının yer aldığı görüldü.

"Şimdiki zamanları çok daha iyi"

Göletteki su miktarının geçtiğimiz aylara göre güzel bir seviyeye ulaştığını belirten ziyaretçi Yasin Can Günhan, "Gölet kıyısına vakit buldukça gelmeye çalışıyoruz. Doğayla iç içe bir yer seviyoruz. Yazın özellikle kuraklık çok fazla oluyordu. Su bayağı çekiliyor. Daha yeni yeni dolmaya başladı. 2 hafta önce de buraya gelmiştik. Gölet tamamen buz tutmuştu. Onun da erimesiyle birlikte biraz daha güzel bir seviyeye ulaştı. Şimdiki zamanları çok daha iyi" ifadelerini kullandı.

Kar yağışı kuraklığın pençesindeki gölete can suyu oldu
Kar yağışı kuraklığın pençesindeki gölete can suyu oldu
Kar yağışı kuraklığın pençesindeki gölete can suyu oldu

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Kar yağışı kuraklığın pençesindeki gölete can suyu oldu Kar yağışı kuraklığın pençesindeki gölete can suyu oldu Son dakika haberi | İşgal edilen alanlar için 'kar erir, sel olur' uyarısı Son dakika haberi | İşgal edilen alanlar için 'kar erir, sel olur' uyarısı Kartalkaya barajında doluluk oranı yüzde 50 oldu Kartalkaya barajında doluluk oranı yüzde 50 oldu

Eskişehir, Yasin Can, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar yağışı kuraklığın pençesindeki gölete can suyu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar yağışı kuraklığın pençesindeki gölete can suyu oldu - Son Dakika
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