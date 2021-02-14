Kar yağışı Kütahya'yı beyaza bürüdü - Son Dakika
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Kar yağışı Kütahya'yı beyaza bürüdü

15.02.2021 01:26
Kar yağışı Kütahya'yı beyaza bürüdü

KÜTAHYA'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ile kent beyaza büründü.

KÜTAHYA'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ile kent beyaza büründü. Kütahya Valisi Ali Çelik, yağışların ardından yüz yüze eğitime başlayacak resmi ve özel anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda eğitimin il genelinde bir gün süreyle ertelendiğini açıkladı.

Kütahya'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye kadar düşerken, kent merkezinde park ve bahçeler kar yağışının etkisiyle beyaza büründü. Belediye ve karayolları ekipleri kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM ERTELENDİ

Kütahya Valisi Ali Çelik, kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak resmi ve özel anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda eğitimin 1 gün ertelendiğini açıkladı. Vali Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İlimizde gerçekleşen kar yağışının devam edeceği öngörüldüğünden ulaşımdaki aksamalar göz önüne alınarak 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak resmi ve özel anaokulu, ilkokul ve ortaokullarımızın eğitim faaliyetleri İlimiz genelinde bir gün süreyle ertelenmiştir. Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli bir gün süreyle idari izinli sayılacak" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Pazartesi, Kütahya, kar, Güncel, Son Dakika

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