Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı - Malatya

Kar Yağışı - Malatya

1 saat önce

Malatya'da sabah saatlerinde kar ve soğuk hava etkili oldu.

Malatya'da sabah saatlerinde kar ve soğuk hava etkili oldu.

Kent merkezinde sabah saatlerinde kar etkisini gösterdi. Yağış, kent merkezinde trafikte herhangi bir aksamaya neden olmadı.

Bazı vatandaşlar yağıştan korunmak için şemsiye kullandı. Etkili olan soğuk nedeniyle vatandaşlar atkı ve bere takarak soğuktan korunmaya çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:49 Kaynak: AA

Sabah, Malatya, Güncel
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