Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı Nedeni ile Kapanan Grup Köy Yolları Ulaşıma Açıldı

Kar Yağışı Nedeni ile Kapanan Grup Köy Yolları Ulaşıma Açıldı

1 saat önce

Siirt'in Şirvan, Eruh, Pervari ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan grup köy yolları, İl Özel İdare ekiplerinin çalışmalarıyla tekrardan ulaşıma açıldı.

Kar Yağışı Nedeni ile Kapanan Grup Köy Yolları Ulaşıma Açıldı, System.String[]
Siirt'in Şirvan, Eruh, Pervari ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan grup köy yolları, İl Özel İdare ekiplerinin çalışmalarıyla tekrardan ulaşıma açıldı.

Etkili olan kar yağışı nedeniyle Pervari'nin Geçittepe, Düğüncüler, Ormancık, Kışlacık, Hacıyusuf, Yapraktepe, Bent, Söğütönü, Keskin, Karşıyaka, Güzelbağ, Doğan, Belenoluk, Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı, Cevizlik, Yamaçlı, Ormanlı, Oya, Eruh ilçesine bağlı Okçular, Erkantepe, Cesurtepe gurup köy yolları ulaşıma açıldı. Kapalı olan Şirvan ilçesine bağlı Otluk, Benekli, Akyokuş Pervari ilçesine bağlı Gümüşören-Sarıçiçek, Çemikari-Doğan gurup köy yollarının açılması için çalışmaların devam ettiğini belirten İl Özel İdare Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Karla mücadele ekiplerimiz özverili bir çalışma yürüterek yolları açma çabası içerisindedir. Tek temennimiz kar yollarının en kısa sürede açıp ulaşımı tekrardan sağlarız" dedi. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:10 Kaynak: İHA

Pervari, Şirvan, Kar, Güncel
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