Kar yağışı nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kar yağışı nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapandı

19.03.2022 16:33

Bayburt'ta dün akşamdan itibaren etkili olan yoğun kar nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bayburt'ta dün akşamdan itibaren etkili olan yoğun kar nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, 48 personel ve 39 iş makinesiyle çalışmalara devam ediyor.

Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı kent merkezinde belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda çalışma yürütüyor.

Karayolları ekipleri, trafikte aksama yaşanmaması için yollarda küreme ve tuzlama yapıyor.

YORUMLAR
500
Bayburt'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor Bayburt'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor Bayburt'un yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor Bayburt'un yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor

Bayburt, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar yağışı nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Zelenski'yi ciddiye almak zor! Batı ile ilişkileri düzeltmeye çalışmayacağız!
16:24 Sarhoş olana kadar içki içen 2 çocuk annesi kadın, sabah uyandığında kalçasındaki dövmeyle sarsıldı
16:22 Yeni Malatya-Kasımpaşa maçı ilginç anlara sahne oldu! Sinirden deliye dönen tecrübeli futbolcu sahayı terk etmek istedi
16:13 Belarus lideri Lukaşenko tam bir Putin hayranı: Putin çok formunda, o bir atlet, aklı tamamen yerinde, çok sağlıklı!
16:11 Rusya, Ukrayna'nın Mykolaiv askeri üssünü vurdu: 80 Ukrayna askeri öldürüldü
16:05 Eski gazeteci, yeni fuarcı Erhan Çelik, Bakırköy Belediyesi'nin teftişine çok sinirlendi
15:53 Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç böyle birbirine girmiş
15:46 Doktorun darpla suçladığı uzman çavuş görevine iade edildi
15:44 Abramovich'le ilgili sürpriz iddia: Gözünü Göztepe'ye dikti
15:38 Kasapta 50 gram kıyma devri: İlikli kemik soruyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 16:41:36. #1.12#
SON DAKİKA: Kar yağışı nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement