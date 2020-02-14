Kar yağışı nedeniyle 133 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Kar yağışı olan bölgelerden görüntüler

Ekiplerin yol açma çalışması Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 133 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kentte aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle çalışmalarını sürdüren Siirt İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan 290 köy yolundan 157'sini ulaşıma açtı.

Kar nedeniyle Pervari'de 32, Şirvan'da 40, Baykan'da 15, Eruh'ta 16, Kurtalan'da 26 ve Tillo'da 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

Merkeze bağlı köylerin tamamının yolunu açan ekipler, 133 köyde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.