Kar Yağışı Nedeniyle 15 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
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Kayseri'de gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 15 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar başlatıldı.
Kayseri
'de gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 15 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar başlatıldı.
Kayseri'de gece saatlerinden itibaren başlayan ve şehir merkezinde de etkisini hissettiren yoğun kar yağışı nedeniyle Sarız
ilçesine bağlı 15 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:19 Kaynak: İHA
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