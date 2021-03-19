Kar yağışı nedeniyle 205 yerleşim yeri ulaşıma kapandı - Son Dakika

Kar yağışı nedeniyle 205 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

VAN - Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, 205 yerleşim yerinin yolu da ulaşıma kapandı.

Van'da iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı kenti beyaza bürürken; Bahçesaray'da 74, Başkale'de 1, Çaldıran'da 99, Erciş'te 16, İpekyolu'nda 2 ve Muradiye ilçesinde ise 13 olmak üzere toplam 205 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma kapattırdı. Belediye ekipleri ise kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.