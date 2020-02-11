Kar yağışı nedeniyle aç kalan hayvanlara yem bırakıldı - Son Dakika

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Kar yağışı nedeniyle aç kalan hayvanlara yem bırakıldı
6 saat önce
DÜZCE(İHA) – Düzce'de yüksek kesimlerde kar kalınlığının 1 metreyi geçmesi nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:54 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – Düzce'de yüksek kesimlerde kar kalınlığının 1 metreyi geçmesi nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına destek olmak için doğaya yem bıraktılar. Ekipler farklı noktalarda doğaya Buğday, Saman ve Yonca bıraktı. Yemleme çalışmalarında kar yağışının fazla olduğu alanlara 8x8 paletli kar aracı ile yemler çıkartıldı. Yemleme çalışmalarının kış mevsimi boyunca devam edeceği bildirildi. - DÜZCE
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