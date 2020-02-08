Kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı'ndan tır geçişine izin verilmiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı'ndan tır geçişine izin verilmiyor - Son Dakika

Kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı'ndan tır geçişine izin verilmiyor

6 saat önce

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini arttırdı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini arttırdı.

Bölgede önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini arttırdı.

Dağkent, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Polisevi mevkilerinde kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaşırken, Karayolları ekipleri güzergahtaki çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul istikameti Elmalık kavşağında kontrollerini artıran trafik ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için tırların Bolu Dağı'ndan geçişine izin vermiyor.

Ekipler, tır sürücülerini araç park alanlarına yönlendiriyor.

Kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı'ndan tır geçişine izin verilmiyor

Elmalık, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:41 Kaynak: AA
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