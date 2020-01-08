Kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kalan çocuk hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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Kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kalan çocuk hastaneye ulaştırıldı

6 saat önce

Mersin'in Toroslar ilçesinde kar yağışı nedeniyle evde mahsur kalan hasta çocuk, belediye ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kalan çocuk hastaneye ulaştırıldı, System.String[]

Mersin'in Toroslar ilçesinde kar yağışı nedeniyle evde mahsur kalan hasta çocuk, belediye ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Demirışık mevkisindeki bir evde rahatsızlanan çocuğun yolun karla kaplı olması nedeniyle hastaneye götürülemediği ihbarı üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Bölgeye giden belediye acil müdahale ekipleri, kapanan yolu açarak 9 yaşındaki Mehmet Cengiz ve ailesine ulaştı.

Mersin Şehir Hastanesine ulaştırılan ve tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle kapanan yolları açma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti. Karda mahsur kalan vatandaşlara da anında ulaşılmaya çalışıldığını belirten Yılmaz, vatandaşların yağışlardan olumsuz etkilenmemesi için çalışmaların gece gündüz devam edeceğini kaydetti.

Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:10 Kaynak: AA
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