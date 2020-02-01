Kar yağışı nedeniyle kapanan 67 köy yolundan 60'ı ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Kar yağışı nedeniyle kapanan 67 köy yolundan 60'ı ulaşıma açıldı

6 saat önce

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 67 köy yolundan 60'ı çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

Kar yağışı nedeniyle kapanan 67 köy yolundan 60'ı ulaşıma açıldı, System.String[]

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 67 köy yolundan 60'ı çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Eflani'de 48, Eskipazar'da 8 ve Safranbolu'da 11 olmak üzere toplam 67 köyün yolu ulaşıma kapandığı belirtildi.

Açıklamada, "Çalışmalar sonucu kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan Eflani'de 41, Eskipazar'da 8 ve Safranbolu'da 11 olmak üzere 60 köy yolu ulaşıma açılmıştır. Sadece Eflani ilçesinde 7 köy yolu ulaşıma kapalıdır." ifadelerine yer verildi.

Ekiplerin, ulaşıma kapalı yolları açma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Safranbolu, Karabük, Eflani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 07:00 Kaynak: AA
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