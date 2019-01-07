Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı Nedeniyle Kapanan Köy Yolları Açıldı

Kar Yağışı Nedeniyle Kapanan Köy Yolları Açıldı

11 dakika önce

Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 42 köy yolu açıldı.

Kar Yağışı Nedeniyle Kapanan Köy Yolları Açıldı, System.String[]
Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 42 köy yolu açıldı.

Demirköy, Vize ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle önceki gün 42 köy yolu ulaşıma kapanmıştı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ulaşıma kapanan 42 köy yolunun trafiğe açıldığını söyledi.

Kar yağışının bölgede etkisini kaybettiğini belirten Kuşoğlu, ekiplerin gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Kar kalınlığının Demirköy ilçesinde NATO ile TRT'ye ait verici istasyonuna giden yolda 1 metreyi aştığını anlatan Kuşoğlu, ekiplerin buzlanma olan yollarda da çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

Karayolları ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürürken, hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece olduğu kentte kar yağışı beklenmiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:29 Kaynak: AA

Bulgaristan, Demirköy, Kırklareli, Kar, Güncel
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