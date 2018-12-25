Kar Yağışı Nedeniyle Karayolu 2 Saat Trafiğe Kapalı Kaldı
27 dakika önce
Kar yağışı nedeniyle karayolu 2 saat trafiğe kapalı kaldıMANİSA - İzmir-Ankara D300 Karayolu'nun Kula ilçe merkezi geçişi yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapandı.
Kar
yağışı nedeniyle karayolu 2 saat trafiğe kapalı kaldı
MANİSA - İzmir- Ankara
D300 Karayolu'nun Kula
ilçe merkezi geçişi yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapandı.
Yoğun kar yağışı sonucunda, yolun kapanması nedeniyle Kula ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından anonslar ile sürücüler uyarılarak trafiğe çıkmamaları istendi.
Kula'da akşam saatlerinde aniden başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinden geçen İzmir-Ankara D300 Karayolu ulaşıma kapandı. Kavacık Rampasında her iki yöne de trafik akışı dururken, orta refüjde bulunan ve sadece kar küreme araçlarının geçişi için oluşturulan geçiş yolu, Grayder araçları ile açılarak, İzmir-Ankara istikametine gitmek isteyen araçlar, geri döndürülerek şehir merkezine yönlendirildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Kavacık Rampasında tıkanan trafikte, sürücüler araçlarına zincir taktı.
Karayolları bölge müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre toplam 3 greyderin Kula ilçesinde yol açma çalışması yaptığı ayrıca ekiplerin yolda tuzlama çalışmasının yaptığı bildirildi. Yolda kalan sürücüler, yolun kapalı olduğunu ve yolların açılmasını beklediklerini söyledi.
Yoğun kar yağışı dolayısıyla kapanan İzmir Ankara D300 Karayolu, 2 saat süren çalışmaların ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı. Karayolları ve trafik ekiplerinin yolda önlemler almaya devam ediyor.
Son Dakika
» Yerel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:51 Kaynak: İHA
Mansur Yavaş: İki Genel Başkanın Beni İstemesi Önemliydi
Tarlada 1 Lira 50 Kuruş Olan Patates Markette 4 Lira
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Yolda Kalan Aracı İtti
Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı