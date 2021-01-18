Kayganlaşan yolda kontrolü kaybeden pikap, 6 araca çarptı - Son Dakika

İstanbul'da etkisini artırmaya devam eden kar yağışı, birçok ilçe yollarında kayganlaşmaya neden oldu. Kayganlaşmanın yaşandığı ilçelerden olan Eyüpsultan'da bir araç sabah saatlerinde kontrolden çıktı.

Edinilen bilgiye göre 6 araca çarparak durabilen pikabın kaza anları, kameralara saniye saniye yansıdı. Kazada yolda yürüyen bir kişinin de saniyelerle aracın altında kalmaktan kurtulduğu görüldü.

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, yaralı kimsenin olmaması sevindirdi.