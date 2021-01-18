Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 6 araca çarptı- - Son Dakika

Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 6 araca çarptı-
18.01.2021 17:11
- Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 6 araca çarptı Yolda yürüyen bir genç, aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu O anlar kameralara yansıdı Eyüpsultan'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan pikap 6 araca çarparak durabildi.
- Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 6 araca çarptı
Yolda yürüyen bir genç, aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
O anlar kameralara yansıdı
İSTANBUL - Eyüpsultan'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan pikap 6 araca çarparak durabildi. Kazada yolda yürüyen bir kişi saniyelerle aracın altında kalmaktan kurtuldu. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgilere göre olay sabah saatlerinde Eyüpsultan Alibeyköy'de yaşandı. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir pikap, sokakta bulunan 6 araca vurarak durabildi. Bu sırada yolda yürüyen bir genç ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Araçlarda maddi hasarın meydana geldiği kaza güvenlik kameralarında da saniye saniye yansıdı.
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