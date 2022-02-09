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KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KAZA 2 YARALI - Son Dakika

KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KAZA 2 YARALI

09.02.2022 15:42
KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KAZA 2 YARALI

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobil çarpıştı.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Domaniç'te kar yağışı, Bursa'nın İnegöl ilçesine ulaşımı sağlayan 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'nde kazaya neden oldu. Recep Şahin (55) yönetimindeki 41 GH 575 plakalı otomobil ile Yavuz Dursun (37) yönetimindeki kullandığı 34 DZK 637 plakalı otomobil, kar yağışının etkisiyle kayarak çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)

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Otomobil, Domaniç, Bursa, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KAZA 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KAZA 2 YARALI - Son Dakika
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