Kar Yağışı Nedeniyle Kayganlaşan Yolda Otomobil Takla Attı

İstanbul'da zaman zaman etkili olan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi.

İstanbul'da zaman zaman etkili olan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. 4. Levent mevkisinde meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmazken, caddede yoğun trafik oluştu.



Olay, saat 16.15'te Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre caddede seyir halinde olan 34 BA 8753 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarparak takla attı. Takla atan otomobil içerisinde bulunan 3 kişi kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Meydana gelen trafik kazası nedeniyle Beşiktaş istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan otomobilin kaldırılması trafik akışı normale döndü.



İstanbul'da zaman zaman etkili olan kar yağışının görüş mesafesini de düşürdü. Sürücülerin kar nedeniyle kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. - İSTANBUL

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