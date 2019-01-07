Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı Nedeniyle Kayganlaşan Yolda Otomobil Takla Attı

Kar Yağışı Nedeniyle Kayganlaşan Yolda Otomobil Takla Attı

1 saat önce

Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil takla attı Levlent'te yaşanan kaza, trafik yoğunluğu oluşturduİSTANBUL - İstanbul'da zaman zaman etkili olan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi.

Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil takla attı
Levlent'te yaşanan kaza, trafik yoğunluğu oluşturdu

İSTANBUL - İstanbul'da zaman zaman etkili olan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. 4. Levent mevkiinde meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmazken, caddede yoğun trafik oluştu.
Edinilen bilgilere göre olay saat 16.15'te Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikametinde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan 34 BA 8753 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarparak takla attı. Takla atan otomobil içerisinde bulunan 3 kişi kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Meydana gelen trafik kazası nedeniyle Beşiktaş istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan otomobilin kaldırılması trafik akışı normale döndü.
İstanbul'da zaman zaman etkili olan kar yağışının görüş mesafesini de düşürdü. Sürücülerin kar nedeniyle kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:58 Kaynak: İHA

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