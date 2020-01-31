Kar yağışı nedeniyle Nevşehir'de engelli ve hamilelere idari izin verildi - Son Dakika
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Kar yağışı nedeniyle Nevşehir'de engelli ve hamilelere idari izin verildi

6 saat önce

Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışının ardından Nevşehir Valiliği tarafından engelli, kronik hastalar ve hamileler için idari izin verildiği açıklandı.

Kar yağışı nedeniyle Nevşehir'de engelli ve hamilelere idari izin verildi, System.String[]

Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışının ardından Nevşehir Valiliği tarafından engelli, kronik hastalar ve hamileler için idari izin verildiği açıklandı.


Nevşehir'de dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının ardından Nevşehir Valiliği tarafından engelli, kronik hastalar ve hamileler için idari izin verildiği açıklandı. Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personel, 31 Ocak 2020 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer erildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir Valiliği, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:31 Kaynak: İHA
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