Kar yağışı nedeniyle Nevşehir'de engelli ve hamilelere idari izin verildi - Son Dakika

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Kar yağışı nedeniyle Nevşehir'de engelli ve hamilelere idari izin verildi
6 saat önce
Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışının ardından Nevşehir Valiliği tarafından engelli, kronik hastalar ve hamileler için idari izin verildiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:31 Kaynak: İHA
Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışının ardından Nevşehir Valiliği tarafından engelli, kronik hastalar ve hamileler için idari izin verildiği açıklandı.
Nevşehir'de dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının ardından Nevşehir Valiliği tarafından engelli, kronik hastalar ve hamileler için idari izin verildiği açıklandı. Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personel, 31 Ocak 2020 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer erildi. - NEVŞEHİR
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