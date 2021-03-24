KAR YAĞIŞI NEDENİYLE RAMPAYI ÇIKAMAYAN OTOBÜSE VATANDAŞLARDAN PASPAS DESTEĞİ - Son Dakika

İSTANBUL'da gece saatlerinde aralıklarla yağan kar sabah saatlerinde etkisini artırdı. Karla birlikte ara sokaklarda sürücüler zor anlar yaşadı. Yokuşu çıkamayan belediye otobüsüne vatandaşlar lastiklerinin altına paspas koyarak yardımcı oldu.

İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla yağan kar yağışı sabah saatlerinde zaman zaman etkisini arttırıldı. Ara sokaklarda kar yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Karlı yollarda ilerlemeye çalışan araçlar patinaj çekerek ilerlemeye çalıştı. Bazı araçların sürücüleri yavaş yavaş ilerlerken, bazıları aracını park ederek kar yağışının dinmesini bekledi.

PASPASLI YARDIM

Üsküdar Çamlıca'da sürücüler ara sokaklarda rampa inmekte ve çıkmakta güçlük çekti. İçinde yolcu olan bir belediye otobüsü rampayı çıkamayınca çevredeki vatandaşlar ve yolcular yardım etti. Vatandaşlar otobüsün arka lastiklerinin altına paspas koyarak rampayı çıkmasına yardımcı oldu.

Aytaç Sağlam isimli vatandaş Otobüs çıkamadı. Çıkarmaya çalışıyoruz paspas koyarak diye konuştu. Rampa aşağıya inmeye çalışan sürücü Yavaş yavaş inmeye çalışacağız. Hazırlıksız yakalandık diye konuştu.