Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı Nedeniyle Sertavul Geçidi'nde Büyük Araçların Geçişine İzin Verilmiyor

Kar Yağışı Nedeniyle Sertavul Geçidi'nde Büyük Araçların Geçişine İzin Verilmiyor

1 saat önce

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Sertavul Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle büyük araçların geçişine izin verilmiyor.

Kar Yağışı Nedeniyle Sertavul Geçidi'nde Büyük Araçların Geçişine İzin Verilmiyor, System.String[]
Mersin'in Mut ilçesine bağlı Sertavul Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle büyük araçların geçişine izin verilmiyor. Kar yağışı, tipi, buzlanma ve sisin devam etmesi halinde yolun trafiğe kapatılacağı bildirildi.

İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Mersin'in Mut ilçesine bağlı Sertavul Geçidi'nde, etkili olan kar yağışı, tipi, buzlanma ve sis nedeniyle kar lastiği ve zincirsiz küçük araçların kontrollü olarak geçişine izin veriliyor. Büyük ve tonajlı araçların geçişine ise izin verilmiyor. Mut İlçe Bölge Trafik ekipleri, seyir halindeki araçları Yapıntı Mahallesi Şimşek Tesisleri önünde durdurarak, otomobil ve küçük araçlara kar lastiği ve zincir takmaları uyarısında bulunuyor. Kar lastiği ve zincir takmayan araçlar ile tır gibi büyük araçların geçişine izin verilmiyor. Kar yağışının bu şekilde devam etmesi durumunda, yolun kapanacağı ihtimaline karşı, Karayolları ekipleri, yoldaki kar ve buzlanmayı önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:34 Kaynak: İHA

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