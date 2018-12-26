Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı Nedeniyle Taziye Çadırı Çöktü 2 Otomobil Hasar Gördü

Kar Yağışı Nedeniyle Taziye Çadırı Çöktü 2 Otomobil Hasar Gördü

1 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bir evin önündeki taziye çadırının çökmesi sonucu 2 otomobil hasar gördü.

Kar Yağışı Nedeniyle Taziye Çadırı Çöktü 2 Otomobil Hasar Gördü, System.String[]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bir evin önündeki taziye çadırının çökmesi sonucu 2 otomobil hasar gördü.

Olay, Bahçelievler 2017. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam evlerine gelen Ömer Dağaşan ve Necati Uzan araçlarını evlerinin önünde bulunan taziye çadırının yanına park ettiler. Gece geç saatlerde etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle çadır üzerindeki branda ağırlığı taşıyamayarak çöktü, Olay sonrası her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi ekiplerinin çöken çadırları kaldırmak için çalışma başlattı.

Araç sahiplerinden Ömer Dağaşan, büyük bir gürültü sesine uyandıklarını belirterek, "Aşağı indiğimizde taziye çadırının çöktüğünü gördük. Bizde şoktayız. Ne olduğunu anlamadık" dedi. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:55 Kaynak: İHA

Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa
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