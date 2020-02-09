Kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılan Iğdır-Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Iğdır'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılan Iğdır- Ağrı kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Pamuk Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı bir metreye ulaştı. Araçlar, hava muhalefeti nedeniyle bölgede mahsur kaldı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü, 11 iş makinesiyle yol açma çalışması başlattı.

Trafiğe kapatılan yolda kalan araçlar nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

Bölgede mahsur kalan araçlara, 5137 Ağrı Dağı Arama Kurtarma Doğa ve Spor Kulübü (5137-ADAK) dağcıları da yardım etti. Yolda kalan bazı araçları kurtaran kulüp üyeleri, araç sürücülerine çeşitli yardımlarda bulundu.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için sabah saatlerine kadar çalışma yürüttü.

Kar yağışı ve tipinin durmasının ardından çalışmalarını tamamlayan ekipler, kapanan yolu yeniden ulaşıma açtı.

İlk etapta yolu açan ekipler, trafik akışının sağlanmasının ardından genişletme çalışmalarına başladı.

Yoğun buzlanmanın olduğu Iğdır-Ağrı kara yolunun Pamuk Geçidi bölgesinde trafik kontrollü olarak sağlanıyor.