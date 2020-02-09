Kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılan Iğdır-Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılan Iğdır-Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılan Iğdır-Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı

6 saat önce

Iğdır'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılan Iğdır-Ağrı kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılan Iğdır-Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı, System.String[]

Iğdır'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılan Iğdır- Ağrı kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Pamuk Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı bir metreye ulaştı. Araçlar, hava muhalefeti nedeniyle bölgede mahsur kaldı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü, 11 iş makinesiyle yol açma çalışması başlattı.

Trafiğe kapatılan yolda kalan araçlar nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

Bölgede mahsur kalan araçlara, 5137 Ağrı Dağı Arama Kurtarma Doğa ve Spor Kulübü (5137-ADAK) dağcıları da yardım etti. Yolda kalan bazı araçları kurtaran kulüp üyeleri, araç sürücülerine çeşitli yardımlarda bulundu.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için sabah saatlerine kadar çalışma yürüttü.

Kar yağışı ve tipinin durmasının ardından çalışmalarını tamamlayan ekipler, kapanan yolu yeniden ulaşıma açtı.

İlk etapta yolu açan ekipler, trafik akışının sağlanmasının ardından genişletme çalışmalarına başladı.

Yoğun buzlanmanın olduğu Iğdır-Ağrı kara yolunun Pamuk Geçidi bölgesinde trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Ağrı Dağı, Iğdır, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı
Son dakika: Van'da eğitime bir gün ara verildi Uludağ'da tatilciler karlar altında kalan araçlarını böyle aradı Son dakika: Eğitime kar engeli! Van'dan sonra Trabzon ve Rize'de de okullar tatil edildi

Son Dakika Haberleri
15:41 Sevgililer gününe Aslışah Alkoçlar ile hazırlanın
15:41 Of Aman Nalan; Mustafa Keser'in Dişi Versiyonuydum
15:41 Kadir Şeker'in ifadesi ortaya çıktı
15:41 Cennet Mahallesi'nin Helga'sı Yunanistan'a gelin gitmiş
14:16 Saba Tümer'den olay paylaşım: 3 gündür Beckham'ın yattığı yatakta yatmışım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 17:30:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılan Iğdır-Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]