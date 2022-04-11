Kar yağışı Nisan ayında da etkili olacak! Meteoroloji yağış beklenen illeri tek tek açıkladı - Son Dakika
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Kar yağışı Nisan ayında da etkili olacak! Meteoroloji yağış beklenen illeri tek tek açıkladı

11.04.2022 15:42

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle özellikle İstanbul'da sıcaklıklarda ani bir düşüş meydana geldi. Meteorolojik kaynaklar soğuk ve yağışlı havanın salı günü Anadolu'da kar yağışlarına sebep olacağını ve Bolu, Kırşehir, Niğde, Sivas, Kastamonu, Erzurum, Bayburt, Kars ve Ağrı'da yağış görüleceğini belirtti.

Hafta sonu sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrederken dün gece saatlerinde İstanbul'a giriş yapan soğuk hava dalgası ile birlikte sıcaklıklarda ani düşüş yaşandı. Fırtına ile birlikte gelen sağanak, bugün yurdun birçok bölgesinde etkili oluyor. Özellikle Ege, Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz'de etkili olan sağanak yurdun doğu kesimlerine doğru ilerliyor. Uzmanlar, kar yağışı beklenen illeri açıkladı ve sıcaklıkların artacağı gün için tarih verdi.

İSTANBUL'DA YAĞMUR AKŞAM SAATLERİNDE KESİLECEK

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Soğuk ve yağışlı havanın gece saatlerinde Marmara'dan giriş yaptığını belirten Prof. Dr. Şen, "Öğlene kadar Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in batısı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli yağış var. Sıcaklıklar tüm yurtta 10-12 derece düştü. Akşam yağış Marmara'dan çekiliyor" dedi. İstanbul'un günü yağmurlu ve 11 derece civarında geçireceğini belirten Şen, "Rüzgar kuzeyden ara sıra kuvvetli esecek. Akşam 22:00 civarında yağmur kesilecek. Sıcaklık yarın (salı) 2-3 derece artar. Cuma günü tekrar 20 dereceye çıkar" ifadelerini kullandı.

Nisan ayında kar olmaz demeyin! Meteoroloji uzmanı kar yağışı beklenen illeri tek tek sıraladı
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen.

PROF. DR. ŞEN KAR BEKLENEN İLLERİ AÇIKLADI

Sıcaklıklar yarın ve çarşamba günü de mevsim normallerinin altında seyredecek, sağanak ve yer yer kar yağışı etkili olacak. Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun büyük bölümünde sağanak beklenirken, salı ve çarşamba günü Doğu Anadolu başta olmak üzere İç Anadolu ve Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olacak.

Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışı beklenen illeri tek tek açıkladı. "Soğuk ve yağışlı hava salı günü Anadolu'da yerel kar yağışlarına neden olacak" diyen Şen, " Bolu, Kırşehir, Niğde, Sivas, Kastamonu, Erzurum, Bayburt, Kars ve Ağrı civarında kar yağışı etkili olabilir. Bu sistem Perşembe günü yurdu terk etmiş olacak. Hafta sonu sıcaklıklar tekrar yükselecek" değerlendirmesinde bulundu.

TRAKYA'DA SICAKLIKLAR 15 DERECE DÜŞTÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, Balkanlar'dan beklenen soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Dün gece itibariyle Trakya'da yer yer sağanak yağış da etkili oldu.

Nisan ayında en yüksek hava sıcaklığı Trakya'da ortalama 24 dereceye ulaşırken, hava sıcaklıklarının bugün en yüksek Edirne'de 12, Kırklareli'nde 11, Tekirdağ'da 6 derece olması bekleniliyor.

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SON DAKİKA: Kar yağışı Nisan ayında da etkili olacak! Meteoroloji yağış beklenen illeri tek tek açıkladı - Son Dakika
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