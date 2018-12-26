Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı Ölüm Getirdi

Kar Yağışı Ölüm Getirdi

30 dakika önce

Kar yağışı ölüm getirdi Eskişehir'de kaza: 1 ölü 7 yaralıESKİŞEHİR - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle meydana gelen kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi ise yaralandı.

Kar yağışı ölüm getirdi
Eskişehir'de kaza: 1 ölü 7 yaralı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle meydana gelen kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi ise yaralandı.
Yurt genelinde aniden bastıran kar yağışı sebebiyle trafikte çok sayıda kaza meydana gelirken, bunlardan biri de Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Sarayören yolu üzerinde kar yağışı sebebiyle 10 EF 558 plakalı otomobil sürücüsü ile 26 EK 274 plakalı otomobilin sürücüsü kar yağışı sebebiyle direksiyon hakimiyetlerini kaybederek kaza yaptı. Kaza sonrasında ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. 1 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralanan 7 kişi yapılan müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:14 Kaynak: İHA

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