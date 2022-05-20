Kar yağışı Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili oldu - Son Dakika
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Kar yağışı Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili oldu

20.05.2022 14:07

Kar yağışı Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili oldu Doğu Karadeniz bölgesinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altına düşmesi ile birlikte Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.

Kar yağışı Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili oldu

RİZE - Doğu Karadeniz bölgesinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altına düşmesi ile birlikte Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.

Doğu Karadeniz'deki diğer illerde gibi soğuk havalardan nasibini alan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin 2 bin 618 metre yükseklikteki Verçenik Yaylası'na kar yağdı. Yaylada ikamet eden Zeki Altun "Bugün 20 Mayıs. Gördüğünüz gibi her taraf beyaza büründü. Yollarımız açık. Akşam çok yağdı ama sabah eridi. Hayvanlarımız ahırlarda bizde sobamızı yaktık oturduk. Zor şartlarda kendimizi idame etmeye çalışıyoruz. 7 aydan beri kar yağdığı için hayvanlar ahırda ve içerde yem yiyor. Dışarıya çıkartamadık. Eskiden bu zamanlarda yaylaya çıkardık, koyunları sağardık. İklim değişiklikleri dünyayı etkilediği gibi bizleri de etkiledi. Yapacak bir şey yok, Rabbimden gelene hamdolsun" ifadelerini kullandı.

Kar yağışı Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili oldu
Kar yağışı Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili oldu
Kar yağışı Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili oldu
Kar yağışı Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili oldu

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Kaynak: İHA

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