Kar yağışı sabaha karşı şehri beyaza bürüdü - Son Dakika

Kar yağışı sabaha karşı şehri beyaza bürüdü
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Bursa'da beklenen kar gece 4: 00 saatlerinde etkisini arttırarak kenti beyaza bürüdü.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:51 Kaynak: İHA
Bursa'da beklenen kar gece 4: 00 saatlerinde etkisini arttırarak kenti beyaza bürüdü. Meteorolojinin günler öncesinden haber verdiği kar yağışı Bursa'ya düştü. Beklenen kar yağışı kentin yüksek bölgelerinde ve kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Kısa sürede etkisini artırarak devam eden kar yağışında, beklenilen kartpostallık görüntüler oluştu. - BURSA
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