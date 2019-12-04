Son Dakika Haberleri: Kar yağışı Sarıcakaya yolunda etkili
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Kar yağışı Sarıcakaya yolunda etkili

6 saat önce

Eskişehir'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Sarıcakaya yolunda ulaşım jandarma trafik ekiplerinin kontrolü ile sağlanıyor.

Kar yağışı Sarıcakaya yolunda etkili, System.String[]

Eskişehir'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Sarıcakaya yolunda ulaşım jandarma trafik ekiplerinin kontrolü ile sağlanıyor.


Eskişehir-Sarıcakaya karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kar yağışının etkisini gösterdiği yolda trafik jandarma timleri trafik akışını kontrollü sağlıyor. Kar lastiği takmayan araçların geçişine izin verilmezken, sürücülere cezai işlem de uygulanıyor. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla olası kazaların da önüne geçilmiş oluyor. - ESKİŞEHİR

Sarıcakaya, Eskişehir, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:48 Kaynak: İHA
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