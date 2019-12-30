Kar yağışı sevindirdi - Son Dakika
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Kar yağışı sevindirdi

6 saat önce

Eskişehir'de beklenenden geç gelen ve bu sabahtan itibaren yoğunlaşan kar yağışı, barajlardaki doluluk oranlarının konuşulduğu bugünlerde sevinçle karşılandı.

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Eskişehir'de beklenenden geç gelen ve bu sabahtan itibaren yoğunlaşan kar yağışı, barajlardaki doluluk oranlarının konuşulduğu bugünlerde sevinçle karşılandı.


Eskişehir'de birkaç gündür soğuk giden hava yerini önce yağmura, ardından da sabah karşı kar yağışına bıraktı. Kar, önce kentin yüksek kesimlerinde, ardından da şehir merkezinde etkili oldu. Kar yağışını gören vatandaşlar durumu mutlulukla karşılarken sürücüler de daha dikkatli ve tedbirli davrandı. Kar yağışını gören vatandaşlar bu anları sosyal medyalarından paylaştı.


Barajların dolması öngörülüyor


Sonbaharın kurak geçtiği Eskişehir'de, kış mevsiminde geçen yıllara göre kar yağışının geç ve az yağması, hemen akıllara barajların doluluk oranlarını getirdi. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan ve birkaç gün daha devam edeceği tahmin edilen kar yağışıyla birlikte barajlardaki doluluk oranının da önemli ölçüde artacağı öngörülüyor.


Kar yağışının önemine değinen ve bu anları sosyal medyasında paylaşan Fehmi Sevkulak, "Kar ve yağmur bizim için büyük bir nimet. Rabbim kıtlıkla, kuraklıkla kimseyi terbiye etmesin. Karın yağışı hem havanın temizliği, hem bereket hem de ekinlere bir yorgan gibi gelen Allah'ın bir nimeti. Duyumlarımıza göre barajlardaki suların azalması, Kalabak suyunun bir nevi eksilmesi bu sulara hep artı olarak ilave eden bir şey kar yağışı. Hastalıklar açısından da iyi bir şey. Kar yağdığı zaman eskiden beri büyüklerimiz mikropların kırıldığını ifade ederlerdi. Tabi karın yağışı tüm Türkiye için büyük bir nimet" dedi.


Meteorolojiden alınan verilere göre hava sıcaklığının azalacağı ve kar yağışının da devam edeceği kaydedildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:11 Kaynak: İHA
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