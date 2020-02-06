Kar yağışı Seydişehir'de hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Seydişehir'de dünden beri aralıksız devam eden sağanak yağış Beldibi ve Kuğulu bölgelerini sular atlında bıraktı.

Alacabel'de ise öğle saatlerinde başlayan sulu kar, daha sonra yerini yoğun kar yağışına bıraktı.

Yağmurun yanı sıra Lodos'un çıkmasıyla eriyen karlar ilçenin birçok yerinin sular altında kalmasına neden oldu.

Seydişehir'e bağlı Taşağıl, Beldibi ve Kuğulu mahallelerinin dış yerleşim yerleri de pek çok yer gibi sular altında kaldı.

Suğla Barajı'nda ise bir hafta önce 97 milyon metreküp olarak ölçülen su hacmi, son yağışlarla birlikte 107 milyon metreküp olarak ölçüldü.

İlçeye bağlı Kavak Mahallesi'nde de yanından geçen çayın taşması sonucu 200 dekarlık ekili alan sular altında kaldı.

Yükseklerde yağan yoğun kar ise Konya- Antalya kara yolunun Alacabel mevkiinde trafiği olumsuz etkiliyor. Karayolları ekiplerinin yoğun çalışması ile yol kontrollü olarak açık trafiğe açık tutuluyor.

Trafik ekipleri ise sürücülerin yola zincirsiz ve kar lastiksiz yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.