Kar Yağışı Sincik'te Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçe merkezi ve köylerinde hayatı olumsuz etkiliyor.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçe merkezi ve köylerinde hayatı olumsuz etkiliyor.



Yaklaşık bir haftadır kar yağışının etkili olduğu ilçe merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti. Kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 10 köy ve 24 mezra yolunu ile Sincik-Malatya karayolu ulaşıma kapandı. Öğrenciler kar yağışının ardından okula ulaşmakta güçlük çekerken, zincirsiz yola çıkan araçlar ise ilerleyemedi. Öğrenciler yürüyerek okullarına gitmek zorunda kaldı. Karla kaplanan yolların açılması için il Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor. - ADIYAMAN

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