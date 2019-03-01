Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı Şirvan'da Elektrik Şebekesini Vurdu

Kar Yağışı Şirvan'da Elektrik Şebekesini Vurdu

28 dakika önce

Olumsuz hava koşulları Siirt'in Şirvan ilçesinde etkili oluyor.

Kar Yağışı Şirvan'da Elektrik Şebekesini Vurdu, System.String[]
Olumsuz hava koşulları Siirt'in Şirvan ilçesinde etkili oluyor. Kar yağışı ve fırtına ilçede çok sayıda elektrik direğinin devrilmesine, iletim hatlarının ise kopmasına neden oldu. Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, ulaşabildikleri yerlerde gerekli onarımları yaparak buralardan enerji alan yerleşim birimlerine kısa sürede elektrik verdi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şirvan'a bağlı 11 köy ve 4 mezraya enerji taşıyan çok sayıda elektrik direği devrildi. Devrilen direkler ile birlikte iletim hatları da kopunca söz konusu yerleşim birimleri enerjisiz kaldı. Bunun üzerine Dicle Elektrik Şirvan İlçe Şefliğine bağlı ekipler ile Siirt'ten buraya takviye amacıyla giden ekipler, zaman geçirmeden onarım çalışmalarına başladı. Yolu açılan ve ulaşım imkanı bulunan yerlerde devrilen direklerin yerine yenilerini diken 14 kişilik 4 ayrı ekip, kopan hatları da yeniledi. Devam eden kar yağışı ve eksi 10 dereceyi bulan soğuk havaya rağmen yapılan bu çalışmaların ardından 5 köy ve 2 mezraya yeniden enerji verildi. Diğer yerleşim birimlerine ise İl Özel İdare ekiplerinin karla kaplı yolları açması il birlikte gerekli onarımlar yapılarak yeniden elektrik verileceği belirtildi. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:35 Kaynak: İHA

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