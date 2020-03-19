Kar yağışı, sis ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika

Kar yağışı, sis ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesi Kocayayla geçidinde kar yağışı, sis ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı.

Domaniç- İnegöl Karayolu Kocayayla geçidinde kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri Kar küreme araçları ve greyderler ile yolu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.