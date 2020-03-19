Kar yağışı, sis ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika

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Kar yağışı, sis ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı
6 saat önce
Kar yağışı, sis ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı Kütahya'nın Domaniç ilçesi Kocayayla geçidinde kar yağışı, sis ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı.
Kar yağışı, sis ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı
KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesi Kocayayla geçidinde kar yağışı, sis ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı.
Domaniç- İnegöl Karayolu Kocayayla geçidinde kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri Kar küreme araçları ve greyderler ile yolu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:39 Kaynak: İHA
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