Kar Yağışı Sonrası Etkili Olan Sağanak Heyelana Neden Oldu
22 dakika önce
Kar yağışı sonrası etkili olan sağanak heyelana neden olduBATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde bir metreyi aşan kar yağışının ardında etkili olan sağanak, peş peşe heyelanlara neden oldu.
Kar
yağışı sonrası etkili olan sağanak heyelana neden oldu
BATMAN - Batman
'ın Sason
ilçesinde bir metreyi aşan kar yağışının ardında etkili olan sağanak, peş peşe heyelanlara neden oldu.
Sason'a bağlı Derince
köyü yakınlarında, kar yağışının ardından başlayan sağanak yağmur nedeniyle heyelan meydana geldi. Derince köye yakınında bulunan yollar, heyelan nedeni kapandı. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen görevliler, kapanan yolları açmak için çalışmalara başladı.
Çevrede yaşayan vatandaşlar, bölgelerinde sık sık heyelan yaşandığını belirterek, soruna çözüm bulunmasını istedi.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 07:52 Kaynak: İHA
İsrail Askerleri Filistinli 16 Yaşındaki Çocuğunu Sokak Ortasında Öldürdü
İntihar Eden Beylikdüzü Belediyesi Memurunun Yakınından İmamoğlu'na Sert Tepki: Sana Kafa Atasım Var
Son Dakika! Galatasaray, Kasımpaşa'dan Diagne'yi Transfer Etti