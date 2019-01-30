Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı Sonrası Etkili Olan Sağanak Heyelana Neden Oldu

Kar Yağışı Sonrası Etkili Olan Sağanak Heyelana Neden Oldu

22 dakika önce

Kar yağışı sonrası etkili olan sağanak heyelana neden olduBATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde bir metreyi aşan kar yağışının ardında etkili olan sağanak, peş peşe heyelanlara neden oldu.

Kar yağışı sonrası etkili olan sağanak heyelana neden oldu

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde bir metreyi aşan kar yağışının ardında etkili olan sağanak, peş peşe heyelanlara neden oldu.
Sason'a bağlı Derince köyü yakınlarında, kar yağışının ardından başlayan sağanak yağmur nedeniyle heyelan meydana geldi. Derince köye yakınında bulunan yollar, heyelan nedeni kapandı. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen görevliler, kapanan yolları açmak için çalışmalara başladı.
Çevrede yaşayan vatandaşlar, bölgelerinde sık sık heyelan yaşandığını belirterek, soruna çözüm bulunmasını istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 07:52 Kaynak: İHA

Batman, Sason, Kar, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsrail Askerleri Filistinli 16 Yaşındaki Çocuğunu Sokak Ortasında Öldürdü İntihar Eden Beylikdüzü Belediyesi Memurunun Yakınından İmamoğlu'na Sert Tepki: Sana Kafa Atasım Var

Son Dakika! Galatasaray, Kasımpaşa'dan Diagne'yi Transfer Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 20:14:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı Sonrası Etkili Olan Sağanak Heyelana Neden Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]