Kar yağışı sonrası İstanbul trafiği - Son Dakika

Kar yağışı sonrası İstanbul trafiği

İSTANBUL - İstanbul trafiğinden kar manzaraları drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah etkisini arttıran kar yağışı, trafiği olumsuz etkiledi. Trafik yoğunluğu zaman zaman yüzde 85 seviyelerine çıkarken, sürücüler de zor anlar yaşadı. İstanbul trafiğinin ve toplu taşımanın merkezi noktalarından Cevizlibağ'da oluşan kar manzaraları drone ile havadan görüntülendi. Kar yağışının azalmasıyla trafikte de kısmet rahatlama olduğu görüldü.