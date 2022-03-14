Kar yağışı sonrası Kartal'da kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi - Son Dakika
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Kar yağışı sonrası Kartal'da kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi

14.03.2022 10:18
Kar yağışı sonrası Kartal'da kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi

İstanbul'u Kartal'da bembeyaz ve kartpostallık görüntüler oluşturan kar manzarası dron ile görüntülendi.

İstanbul'u Kartal'da bembeyaz ve kartpostallık görüntüler oluşturan kar manzarası dron ile görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'un birçok noktasında olduğu gibi Kartal'da da kar yağışı etkili oldu. Beyaz örtüyle kaplanan Kartal'da etkili olan kar yağışı, sokakları, arabaların üstlerini ve evlerin çatılarını beyaza bürüyerek kartpostallık görüntüler oluşturdu. Karın yağmasıyla oluşan masalsı manzara dronla havadan görüntülendi.

(Halit Arslan - Sevgi Canpolat/ İHA)

Kar yağışı sonrası Kartal'da kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi
Kar yağışı sonrası Kartal'da kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi
Kar yağışı sonrası Kartal'da kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi
Kar yağışı sonrası Kartal'da kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi
Kar yağışı sonrası Kartal'da kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar yağışı sonrası Kartal'da kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi - Son Dakika


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