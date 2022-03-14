Kar yağışı sonrası Kartal'da kartpostallık manzaralar böyle görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kar yağışı sonrası Kartal'da kartpostallık manzaralar böyle görüntülendi

14.03.2022 19:55

Kar yağışı sonrası Kartal'da kartpostallık manzaralar böyle görüntülendi İSTANBUL İstanbul'u etkisi altına alan kar, kenti beyaz örtüsüyle kaplarken Kartal'da da bembeyaz ve kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kar yağışı sonrası Kartal'da kartpostallık manzaralar böyle görüntülendi

İSTANBUL İstanbul'u etkisi altına alan kar, kenti beyaz örtüsüyle kaplarken Kartal'da da bembeyaz ve kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışı sonrası oluşan masalsı kar manzarası dron ile görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarının ardından İstanbul'un birçok noktasında olduğu gibi Kartal'da da kar yağışı etkili oldu. İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışının ardından Kartal beyaz örtüyle kaplandı. Kartal'da etkili olan kar yağışı, sokakları arabaların üstlerini ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Beyaza bürünen Kartal'da kartpostallık görüntüler oluştu. Karın yağmasıyla oluşan masalsı manzara dronla havadan görüntülendi.

Kar yağışı sonrası Kartal'da kartpostallık manzaralar böyle görüntülendi
Kar yağışı sonrası Kartal'da kartpostallık manzaralar böyle görüntülendi
Kar yağışı sonrası Kartal'da kartpostallık manzaralar böyle görüntülendi

YORUMLAR
500
Kar yağışıyla barajlar doldu, İSKİ vatandaşları taşkınlara karşı uyardı Kar yağışıyla barajlar doldu, İSKİ vatandaşları taşkınlara karşı uyardı Anadolu Yakası'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor Anadolu Yakası'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor

İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar yağışı sonrası Kartal'da kartpostallık manzaralar böyle görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika
19:46 Beşiktaş-Galatasaray maçını izlemeye gelen Cenk Tosun transfer iddiaları hakkında konuştu
19:44 Toplantıya Alman gazetecinin sorusu damga vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı sert oldu: Biz şu anda 50 tırı Ukrayna'ya gönderdik
19:39 Başkent Kiev'de 2 büyük saldırı gerçekleşti! Ölü ve yaralılar var
19:26 Maç öncesi iddialı açıklamalar geldi! Torrent adeta Beşiktaş'a meydan okudu
19:21 Gelecek Partili Mustafa Gözel, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayının Ahmet Davutoğlu olduğunu açıkladı
19:18 Beşiktaş teknik direktöründen sürpriz kadro hakkında ilk açıklama: Oynamak istediğini söyledi
19:14 Koyunları köpekler tarafından paramparça edilmişti! Son çare duygulandıran bir notla uyardı
18:58 Sürpriz isimler var! Galatasaray-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
18:41 Anne ve babalar dikkat! TikTok'taki oyun büyük tehlike saçıyor
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 20:04:33. #1.12#
SON DAKİKA: Kar yağışı sonrası Kartal'da kartpostallık manzaralar böyle görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement