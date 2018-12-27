Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı Sonrası Kartpostallık Görüntüler Havadan Böyle Görüntülendi

Kar Yağışı Sonrası Kartpostallık Görüntüler Havadan Böyle Görüntülendi

2 saat önce

Kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler havadan böyle görüntülendiSAMSUN - Samsun'da kar yağışı sonrası kartpostallık kar manzaraları ortaya çıktı.

Kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler havadan böyle görüntülendi

SAMSUN - Samsun'da kar yağışı sonrası kartpostallık kar manzaraları ortaya çıktı.
Samsun ve ilçelerinde önceki gün başlayan kar yağışı, ortaya güzel görüntüler çıkardı. Samsun- Ankara karayolu civarındaki kar manzarası havadan görüntülendi. Beyaza bürünen orman örtüsü kışın güzelliğini yansıttı. Yer yer 30-40 santimetreyi bulan kar kalınlığı bazı ağaçları tamamen kapattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:10 Kaynak: İHA

Samsun, Kar, Genel
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