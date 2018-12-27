Kar Yağışı Sonrası Kartpostallık Görüntüler Havadan Böyle Görüntülendi
2 saat önce
Kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler havadan böyle görüntülendiSAMSUN - Samsun'da kar yağışı sonrası kartpostallık kar manzaraları ortaya çıktı.
Kar
yağışı sonrası kartpostallık görüntüler havadan böyle görüntülendi
SAMSUN - Samsun
'da kar yağışı sonrası kartpostallık kar manzaraları ortaya çıktı.
Samsun ve ilçelerinde önceki gün başlayan kar yağışı, ortaya güzel görüntüler çıkardı. Samsun- Ankara
karayolu civarındaki kar manzarası havadan görüntülendi. Beyaza bürünen orman örtüsü kışın güzelliğini yansıttı. Yer yer 30-40 santimetreyi bulan kar kalınlığı bazı ağaçları tamamen kapattı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:10 Kaynak: İHA
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