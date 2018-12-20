Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı Sonrası Kartpostallık Görüntüler Ortaya Çıktı

Kar Yağışı Sonrası Kartpostallık Görüntüler Ortaya Çıktı

12 saat önce

Kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı Öğrenciler karın tadını kartopu oynayarak çıkardıBURSA - Bursa'nın dağ ilçelerinden Büyükorhan beyazlara bürünürken, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

Kar Yağışı Sonrası Kartpostallık Görüntüler Ortaya Çıktı, System.String[]
Kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
Öğrenciler karın tadını kartopu oynayarak çıkardı

BURSA - Bursa'nın dağ ilçelerinden Büyükorhan beyazlara bürünürken, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.
Kar yağışı sonrası sabah saatlerinde okula gelen öğrenciler, okul bahçesinde kartopu oynadı. Teneffüslerde de okul bahçesinde birbirlerine kar topu atan öğrenciler karın tadını çıkardı. Büyükorhan'ın Görecik yaylasında ise kar kalınlığı 15-20 santimetreye ulaştı. Doğal güzellikleriyle bilinen Görecik, yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Çam ormanlarının karla kaplanmasıyla birlikte kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:38 Kaynak: İHA

Bursa, Büyükorhan, Kar, Genel
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