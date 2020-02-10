Kar yağışı sonrası kent beyaz örtü ile kaplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar yağışı sonrası kent beyaz örtü ile kaplandı - Son Dakika

Kar yağışı sonrası kent beyaz örtü ile kaplandı

6 saat önce

Karadeniz Bölgesi'nde hafta sonu etkili olan kar yağışı dolayısıyla 6 ilde toplam 1101 köy ve mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Karadeniz Bölgesi'nde hafta sonu etkili olan kar yağışı dolayısıyla 6 ilde toplam 1101 köy ve mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarından 290'ının ulaşıma açıldığı, halen 210 mahalle yolunun kapalı olduğu belirtildi.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerin, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, kapalı yolların akşama kadar açılmasının planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, buzlanmaya karşı vatandaşlar uyarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Yol açma ve temizleme çalışmalarımızın yanı sıra buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına da yoğun şekilde devam edilmektedir. Bu zaman zarfında özel araçların kullanılmaması, zaruri durumlarda ise kar lastiği veya zincir olmadan kesinlikle trafiğe çıkılmaması, büyük önem taşımaktadır. Ayrıca yaşlı, çocuk, hasta ve engelli vatandaşlarımızın zaruri haller dışında buzlanma riski bulunan alanlara çıkmaması önem taşımaktadır. Gerekli çalışmalar ivedilikle sürdürülmektedir."

Öte yandan belediye ekipleri, kar dolayısıyla devrilme riski bulunan ağaçları buduyor.

Kar yağışı sonrası kent beyaz örtü ile kaplandı

Karadeniz Bölgesi, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:32 Kaynak: AA
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